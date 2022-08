Charge - 05 de agosto de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



05/08/2022 | 10:16



O governo de São Paulo lançou ontem a Rede Emílio Ribas de Combate à Monkeypox (varíola símia), popularmente conhecida como varíola dos macacos. Dentro da nova estratégia de enfrentamento à doença, 93 hospitais estaduais serão retaguarda para a internação de pacientes que precisem de cuidados intensivos.

No Grande ABC, o Hospital Mário Covas, em Santo André, e o Hospital Serraria, em Diadema, receberão os casos graves da infecção. As novas medidas do governo de São Paulo, anunciadas durante coletiva à imprensa, estão sendo implantadas de forma conjunta pelas secretarias estaduais da Saúde e de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde.