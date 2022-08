Xuxa Meneghel compartilha vídeo de banda islandesa cantando Ilariê e agita fãs

05/08/2022 | 10:10



Sem fronteiras! Diretamente da Islândia, a banda Studia Bandid está chamando a atenção do público brasileiro após ter postado um vídeo onde os integrantes animaram os fãs cantando Ilariê, música de Xuxa Meneghel que fez parte da infância de inúmeras crianças brasileiras nos anos 80.

A Rainha dos Baixinhos, é claro, não podia deixar o episódio passar em branco, né? Na própria conta do Instagram, a apresentadora exaltou o cover e comemorou que Ilariê chegou na Islândia. Vale lembrar que a música foi lançada no Xou da Xuxa 3 e já tinha sido cantada em outros idiomas, mas em islandês é uma novidade.

Olha onde o Ilariê chegou?! E diga-se de passagem, chegou lindamente, todo mundo cantando nosso hino.

Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxameneghel)

O registro original foi publicado no próprio perfil da Studia Bandid, onde mostra os fãs enlouquecidos com a música no show. A banda já conta com quase dois mil seguidores e segue sentindo o poder dos fandoms brasileiros, já que a sessão de comentários está cheia de fãs da Xuxa.