54 anos de serviços prestados à região

Leandro Prearo



05/08/2022 | 09:53



Não limitar sua atuação aos muros do campus universitário. Este objetivo permeia as ações da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) desde agosto de 1968, quando 130 estudantes iniciaram as aulas regulares na então recém-inaugurada Faculdade de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A instituição cresceu. Novos cursos, novos campi. Inúmeros estudantes formados e inseridos no mercado de trabalho...

No entanto, essa busca contínua por envolver a comunidade em seus projetos, oferecendo também a ela os frutos advindos do trabalho desenvolvido na academia, segue sendo uma marca importante da instituição. Aliás, no momento em que se discute nacionalmente a curricularização da extensão, pode-se afirmar que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão já era perseguida pela USCS antes mesmo de tornar-se uma exigência de fato.

É nesse contexto – do reconhecimento do papel da academia em seguir sempre em busca de prestar novos serviços de qualidade à comunidade – que estão inseridas, por exemplo, iniciativas como o Disque Coronavírus, projeto pioneiro realizado em parceria com a Prefeitura do município por meio do qual estudantes e professores de Medicina participaram ativamente do combate à disseminação do coronavírus, em um momento crucial da pandemia no País. Da mesma forma, cabe destacar a criação, em 2020, do Centro de Pesquisas Clínicas da USCS, que rapidamente se impôs como um dos centros de excelência do País, atuando nos testes das vacinas CoronaVac e Janssen e, neste momento, dando sequência a pesquisas de novos antivirais.

Da mesma forma, e também resultantes de parceria com o poder executivo municipal, podem ser citadas as atividades realizadas no âmbito da Clínica de Odontologia, inaugurada em 2020; assim como a atuação da Clínica de Medicina Veterinária, projeto de grande impacto social e programado para iniciar os atendimentos ao público neste segundo semestre de 2022.

Estes são apenas alguns exemplos que se somam a diversas outras iniciativas consolidadas ao longo desses 54 anos, como o trabalho das demais clínicas e laboratórios da área da Saúde; ou a Assistência Jurídica realizada por professores e estudantes de Direito; ou os projetos desenvolvidos pelos estudantes inscritos no Programa de Apoio a Entidades Sociais (que, aliás, já recebeu o Prêmio Cidadania sem Fronteira por sua contribuição à população). Todos os citados, assim como inúmeros outros projetos ligados a diversos cursos da USCS, trazem em seu gene a diretriz de aperfeiçoar a formação dos estudantes, oferecendo também à comunidade a possibilidade de engrandecimento.