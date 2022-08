Mesmo com título da Copa América, seleção mantém 9º lugar no ranking da Fifa

05/08/2022 | 09:28



Apesar da conquista do título da Copa América, no fim de julho, a seleção brasileira feminina de futebol não conseguiu avançar no ranking da Fifa, atualizado nesta sexta-feira. A equipe comandada por Pia Sundhage manteve o nono lugar, colada na Espanha, mas ainda distante das primeiras colocadas.

A seleção brasileira soma 1.975,82 pontos, contra 1.983,13 da Espanha. Os Estados Unidos seguem com folga na ponta, com 2.111,47 pontos, no embalo do título do Campeonato Feminino da Concacaf, conquistado recentemente. Mas as americanas têm agora uma nova rival na briga pela liderança.

Trata-se da Alemanha, que deixou o quinto lugar para desbancar a Suécia do segundo posto do ranking. As alemãs subiram na lista apesar do vice-campeonato da Eurocopa, no fim de semana passado. Na final, perderam para a Inglaterra, que também deu um salto ao trocar o oitavo pelo quarto lugar, na atualização desta sexta.

Na sequência, as seleções da França, Holanda, Canadá e Espanha caíram posições, mas se mantiveram dentro do Top 10. A lista das dez melhores seleções do mundo da atualidade é completada pela Coreia do Norte. Nenhuma equipe nova entrou no Top 10 em comparação à atualização anterior, feita em 17 de junho.

Desde então, as seleções disputaram 221 partidas pelo mundo, principalmente em torneios continentais, como a Copa América e a Eurocopa. Houve ainda competições na África e Oceania nas últimas semanas.

Um dos destaques fora do Top 10 é a equipe de Zâmbia, terceira colocada na Copa Africana feminina. A seleção deu um salto de 23 posições e agora aparece no 80º lugar.

A próxima atualização do ranking está programada para o dia 13 de outubro, dias antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2023, em 22 do mesmo mês.

Confira a lista dos 10 primeiros colocados do ranking:

1.º - Estados Unidos, com 2.111,47 pontos

2.º - Alemanha, com 2.059,75

3.º - Suécia, com 2.050,18

4.º - Inglaterra, com 2.039,44

5.º - França, com 2.037,69

6.º - Holanda, com 2.002,99

7.º - Canadá, com 1.986,51

8.º - Espanha, com 1.983,13

9.º - Brasil, com 1.975,82

10.º - Coreia do Norte, com 1.940,00