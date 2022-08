Operação conjunta fecha três ferros-velhos

Da Redação



05/08/2022 | 08:58



A Prefeitura de Santo André desencadeou ontem a Operação Ferro Velho e lacrou três estabelecimentos por problemas de documentação. Um no Núcleo Sacadura Cabral, outro no Núcleo Tamarutaca e um na avenida Pereira Barreto.

Durante as ações, um foragido da Justiça foi capturado e outro foi conduzido ao 1º DP (Distrito Policial) para averiguação de dados. Agentes apreenderam 13 quilos de cobre, oito estabelecimentos foram notificados e 23 averiguados em relação à documentação que atestava o tipo de atividade exercida.

A operação teve o objetivo de fiscalizar e, com isso, coibir o furto de peças metálicas como grelhas de bueiros, tampões de ferro, grades, portões residenciais, lixeiras e fios de cobre.

“A atuação, junto dos órgãos fiscalizatórios municipais, das polícias e da Guarda Civil Municipal mostra que o trabalho de inteligência é fundamental para frear ocorrências dessa natureza. À medida que damos uma resposta com as forças policiais e as autoridades fiscalizatórias da Prefeitura, este número tende a diminuir e conseguimos saturar esse tipo de crime”, destaca o secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano.

Os locais onde esse tipo de crime são praticados estão inseridos em um mapeamento direcionado que é realizado pela GCM, em conjunto com as demais forças policiais. Esse mapeamento é fundamental para que ações ostensivas continuem acontecendo em várias regiões da cidade.

A comercialização de produtos com origem ilícita é um crime que consta no Código Penal, no artigo 180, e prevê detenção de um a quatro anos em caso de flagrante, além de multa, para quem comete o crime e para quem revende este material.

A ação contou com a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), agentes da Polícia Civil, Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e Departamento de Controle Urbano (DCUrb).