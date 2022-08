Rodrigo Garcia anuncia Geninho a vice e Edson Aparecido para Senado

Da Redação



05/08/2022



O deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil) será o candidato a vice-governador e o ex-secretário de Saúde da Capital Edson Aparecido (MDB) foi escolhido como nome para o Senado na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB) que irá concorrer nas eleições de outubro em São Paulo. O anúncio foi feito ontem pelo comando da campanha, que além de PSDB, União Brasil e MDB, também reúne Podemos, Cidadania, Solidariedade, Pros, Avante, Patriota e PP.

A definição encerra longo período de escolha de nomes dos companheiros de chapa de Rodrigo Garcia. Havia expectativa também pela escolha de uma mulher na vice, o que não se confirmou. MDB e União disputavam a posição de número 2 do Palácio dos Bandeirantes. Na convenção estadual do PSDB que homologou o nome de Rodrigo, no último sábado, no Ginásio do Ibirapuera, o martelo ainda não havia sido batido, o que resultou na definição perto do prazo final para o registro das candidaturas.

Assim que os nomes foram sacramentados, o governador postou mensagem no Twitter: “Time completo para proteger São Paulo daqueles que estão aqui para dividir. Bem-vindos à nossa chapa, Geninho Zuliani e Edson Aparecido! Vamos somar, unir e tirar o melhor de cada paulista! São Paulo é forte porque é, e sempre foi, independente!”, escreveu.

Parlamentar federal em prmeiro mandato, Geninho Zuliani nasceu em Ribeirão Pires e se mudou ainda na infância para Olímpia, onde fez carreira política como vereador e prefeito da cidade. Ele é formado em Gestão Pública pela Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina) e pós-graduado em Master em Liderança e Gestão pelo CLP (Centro de Lideranças Públicas).

A primeira eleição como vereador de Geninho ocorreu em 1996 e, após ser reeleito, se tornou presidente da Câmara. O bom desempenho no Legislativo o levou a disputar eleição no Executivo. Tornou-se o mais jovem prefeito da cidade nas eleições de 2008. Reelegeu-se com votação recorde em 2012. Em 2018, ele concorreu para deputado federal. Foi eleito com quase 90 mil votos. Geninho é presidente do União Brasil em São José do Rio Preto, onde reside.

A escolha de Edson Aparecido se deu pela sua vasta experiência como homem público. Foi secretário de Saúde na Capital na gestão Bruno Covas e Ricardo Nunes no enfrentamento à pandemia, levando a cidade de São Paulo a se tornar referência mundial em vacinação contra o coronavírus.

Atuou como coordenador da campanha de José Serra ao Senado em 1994 e foi assessor político do ministro das Comunicações Sérgio Motta, de 1995 a 1997. Teve dois mandatos como deputado estadual (1999 a 2006) e dois como federal (2007 a 2014).

Edson foi secretário de Desenvolvimento Metropolitano em 2011 e, em seguida, secretário de Estado da Casa Civil, permanecendo até 2014 no cargo. Voltou para a Casa Civil em 2015 e deixou o cargo em 2017 para assumir a Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação).