VPN Pro: Opera agora oferece serviço para Windows e Mac

05/08/2022



A Opera, empresa por trás do navegador homônimo, anunciou a expansão do seu serviço de assinatura VPN Pro. Agora, há a versão para usuários no Windows e no Mac.

O Opera VPN Pro foi lançado em março, agora está disponível para todos os dispositivos e pode ser usado sem a instalação de um aplicativo em específico.

Com essa novidade, o navegador Opera, que sempre foi conhecido por seu VPN de navegador gratuito, está oferecendo a seus usuários uma solução que protege os seus aparelhos, não importa onde eles estejam e quais conexões eles usam – de hotspots de metrô a Wi-Fis de hotel durante as suas viagens, por exemplo. Os usuários do Opera VPN Pro podem desfrutar de conexões seguras e o serviço baseado em assinatura cobre até 6 dispositivos conectados a uma conta.

Disponível agora para Android, Windows e Mac

Os usuários do Windows e do Mac agora podem ter acesso ao Opera VPN Pro de maneira rápida e é possível experimentá-lo gratuitamente. Após a aquisição, sempre que o VPN for ligado, todos os dados que os usuários enviarem para a internet serão criptografados e enviados para um dos milhares de servidores VPN em todo o mundo.

Isso não apenas os protege durante o uso de Wi-Fi não criptografado, mas também dificulta o rastreamento dos anunciantes.

O Opera VPN Pro fornece segurança para todo o dispositivo e protege até 6 dispositivos Android, Windows ou Mac diferentes em uma assinatura. Os dados do usuário permanecem seguros atrás de uma parede de criptografia de última geração, independentemente do aplicativo usado.

O VPN Pro é um serviço sem registro e oferece acesso a mais de 3.000 servidores de rede privada em mais de 30 locais ao redor do mundo, permitindo que os usuários baixem arquivos e naveguem na Web com segurança em uma conexão VPN rápida e banda larga ilimitada para todos os dispositivos suportados.

Não há necessidade de aumentar a velocidade para obter melhor segurança, pois o VPN Pro oferece acesso a servidores de alta velocidade, além de que os usuários podem utilizar o modo de economia de dados junto com o VPN Pro para garantir que nunca exagerem em seus dados.

Opera VPN Pro: como baixar

O VPN Pro pode ser usado no Windows e no Mac através da instalação do Opera Browser para desktop. Para aumentar a segurança e a proteção do dispositivo, os usuários podem assinar o Opera VPN Pro diretamente no Opera Browser seguindo 5 etapas simples:

instale a versão mais recente do Opera Browser;

faça login na conta Opera e selecione o período de assinatura desejado;

siga as etapas de pagamento;

e desfrute de uma conexão protegida com a Web.

Para usar a mesma assinatura do Opera VPN Pro em seu dispositivo Android, basta baixar o Opera Browser para Android na playstore, fazer login na mesma conta Opera que você tem em seu desktop e começar a usar seu VPN Pro em seu telefone.

Se necessário algum suporte ao usuário, a equipe de especialistas líderes do setor da Opera pode ser facilmente alcançada pela Central de Ajuda ou pelo suporte por bate-papo e e-mail, que estão disponíveis no link.

O lançamento tem preço de R$ 30,99 por um mês, R$ 92,94 por mês com uma assinatura de 6 meses e R$ 119,88 por mês com uma assinatura de 12 meses para proteção VPN.

O VPN Pro está atualmente disponível para usuários na maioria dos mercados ao redor do mundo. O período de teste gratuito de 7 dias tem uma garantia de reembolso de 30 dias e antes de 31 de agosto, os novos usuários do VPN Pro no desktop podem obter um mês de assinatura gratuitamente, com a oportunidade de cancelamento a qualquer momento.

O Opera VPN Pro está disponível em inglês, alemão, francês, espanhol, polonês e português do Brasil e para descobrir todos os benefícios, visite a página dedicada do VPN Pro. Para aqueles que desejam proteger todo o seu dispositivo com o VPN Pro agora, a assinatura está disponível aqui.