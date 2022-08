BC da Índia (RBI) eleva taxa básica de juros de 4,9% para 5,4%

05/08/2022 | 07:30



O banco central da Índia (RBI) elevou sua taxa básica de juros de 4,9% para 5,4%, em uma tentativa de domar a inflação elevada no país. Quatro dos seis economistas consultados pelo The Wall Street Journal haviam projetado que o banco central aumentaria a taxa de recompra em meio ponto porcentual, enquanto os outros dois esperavam um aumento de 35 pontos-base. O RBI havia elevado sua taxa básica de juros em 50 pontos base para 4,9% em junho, após um aumento de 40 pontos em uma reunião fora do ciclo em maio. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Índia em junho subiu 7,01% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.