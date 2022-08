Brasil tem 78,7% da população com esquema vacinal anticovid completo

04/08/2022 | 21:47



O Brasil tem 169.202.125 pessoas, ou 78,7% da população, com o ciclo vacinal contra a covid-19 completo. A contagem é do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte.

No caso da primeira dose, 179.979.670 pessoas receberam a primeira dose, 83,7% do total da população.

São 164.283.255 pessoas (77%) que receberam a segunda dose do imunizante no Brasil e 4.918.870 (2,3%) que receberam a vacina da Janssen, de dose única.

No País, 101.382.399 receberam a terceira dose. Já 22.872.771 tomaram a quarta dose. Foram aplicadas 438.908 doses adicionais (3 e 4) nas últimas 24 horas. (Equipe AE)