Zagallo apresenta boa evolução e tem previsão de alta nos próximos dias

04/08/2022 | 21:26



Internado desde 26 de julho em razão de uma infecção respiratória, o ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, de 90 anos, apresentou boa evolução e tem previsão de receber alta em breve, entre sexta-feira e sábado, conforme informado em boletim médico divulgado nesta quinta-feira. Ele está na unidade semi-intensiva do Hospital Barra DOr, no Rio de Janeiro.

"O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo encontra-se internado desde o dia 26/7/2022 na unidade semi-intensiva do Hospital Barra D'Or para tratamento de infecção respiratória, apresentando boa evolução, com evidências clínicas e laboratoriais de boa resposta ao tratamento instituído pela equipe médica. Encontra-se lúcido e respirando espontaneamente sem suplementação de oxigênio, com acompanhamento de fisioterapia respiratória e motora. Tem programação de alta hospitalar para 24/48 horas", diz a nota.

Desde que a internação foi tornada pública, Zagallo não precisou do auxílio de aparelhos para respirar. Ele realizou teste para covid-19 em seu primeiro dia no hospital, com resultado negativo, e a internação se deu por precaução, sob os cuidados da médica Márcia Ladeira.

Um dos mais vitoriosos nomes da história do futebol brasileiro, Zagallo fez história dentro das quatro linhas e fora delas, servindo a seleção por quase cinco décadas. Treinador da seleção do Tri em 1970, também foi auxiliar de Carlos Alberto Parreira no Tetra, em 1994, além de ter dirigido o Brasil na Copa da França, em 1998, e atuado como coordenador no Mundial da Alemanha, em 2006. Como jogador, foi campeão das Copas de 1958 e 1962.

Medalhista de bronze como técnico nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, em 2020, Zagallo também se tornou a primeira personalidade do futebol brasileiro a integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB).