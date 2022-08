Porto tem lucro líquido recorrente de R$ 89,4 mi no 2º trimestre, queda de 76,4%

04/08/2022 | 19:49



A Porto (ex-Porto Seguro) registrou lucro líquido recorrente de R$ 89,4 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 76,4% em relação ao mesmo período de 2021. Ante o primeiro trimestre, o recuo foi de 48,9%.

O resultado financeiro caiu 48,9% para R$ 89 milhões no trimestre, recuo de o que representa uma rentabilidade das aplicações financeiras (ex-previdência) equivalente a 63% do CDI, impactado principalmente pelo desempenho das alocações em renda variável.

A receita total da companhia, entretanto, subiu 36,7% no trimestre na comparação anual, para R$ 6,77 bilhões. No semestre, o aumento da receita total foi de 29,2%. "No segundo trimestre e primeiro semestre de 2022, alcançamos o maior crescimento da receita total em mais de 10 anos, decorrente da expansão de todas as verticais de negócios", diz a empresa em seu release que acompanha os resultados.

Segundo a Porto, "o aumento foi impulsionado pela elevação das vendas em produtos como o Empresarial, Vida, Saúde, Cartão de Crédito, Fiança Locatícia e Carro Fácil, alinhado à estratégia de diversificação dos negócios, além dos esforços que temos realizado para a recomposição das margens, principalmente no seguro Auto".

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE, na sigla em inglês) da Porto foi de 3,8% no trimestre, queda de 13,3 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano passado.

A sinistralidade total da empresa foi de 59,4% no segundo trimestre deste ano, alta de 13,9 p.p. frente ao mesmo intervalo de 2021. Segundo a companhia, o resultado exclui as receitas da Porto Assistência. O Vida obteve uma melhora expressiva na sinistralidade trimestral, registrando queda de 38,9 p.p. na comparação anual, explicado pela redução do impacto do covid-19.