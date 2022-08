Guarani oficializa contratações de Diego Loureiro e Richard Ríos

04/08/2022 | 19:45



A quinta-feira foi movimentada no Brinco de Ouro da Princesa. Nesta tarde, a diretoria do Guarani oficializou o goleiro Diego Loureiro e o volante Richard Ríos para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os dois reforços já estão treinando com o elenco bugrino e aguardam apenas a publicação dos nomes no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficarem à disposição do técnico Mozart.

Diego Loureiro tem 24 anos e chega para fazer sombra a Maurício Kozlinski depois que Rafael Martins teve seu contrato rescindido no início da semana. O goleiro pertence ao Botafogo e seu empréstimo vai até o fim de 2023.

Já Richard Ríos, de 22 anos, ficou livre depois de rescindir com o Flamengo e assinou em definitivo com o Guarani até dezembro de 2023. Revelado no clube carioca, o volante colombiano teve poucas oportunidades no profissional e no início do ano foi emprestado ao Mazatlán-MEX.

O próximo reforço a ser anunciado pela diretoria bugrina é o meia argentino Iván Alvariño, que pertence ao Boca Juniors-ARG e já revelou nas redes sociais que está acertado com o Guarani. O clube quer também o atacante boliviano Bruno Miranda, do Bolívar-BOL.

Na zona de rebaixamento da Série B, com 19 pontos, o Guarani entra em campo nesta sexta-feira, contra o Grêmio, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 22ª rodada.