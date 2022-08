Isaquias Queiroz fica em 2º e vai disputar a semifinal do C1 1000 do Mundial

04/08/2022 | 18:19



O campeão olímpico Isaquias Queiroz fez o segundo melhor tempo da qualificatória dos C1 1000, nesta quinta-feira, no Mundial de Canoagem Velocidade, em Halifax, no Canadá, e vai ter disputar a semifinal para ir em busca de uma posição no pódio. Ele é o atual campeão e vai buscar a vaga na final nesta sexta, a partir das 15h17.

Com o tempo de 3min59s71, o brasileiro ficou 30 centésimos de segundo atrás do romeno Catalin Chiril, primeiro colocado. Serghei Tarnovschi, da Moldávia, foi o terceiro.

"Na minha prova estavam uns quatro que estarão na final, uma prova de 1000 metros é desgastante, o peso de ser o atual campeão olímpico e mundial pesa. Terminei a prova bem cansado, mas estamos evoluindo a cada dia, vamos avaliar os nossos adversários. Vamos ver o que podemos fazer aqui, todo mundo quer ganhar o Mundial e eu também quero, não será fácil pra mim e nem para os meus adversários", disse Isaquias.

A dupla formada por Erlon de Souza e Filipe Santana Vieira garantiu vaga na semifinal do C2 1000, a ser disputada também nesta sexta-feira às 15h38, ao terminar na quarta colocação, com o tempo de 3min52s63.

"Nossa primeira prova de 1000 metros que fazemos juntos, o tanto que a gente treinou até agora, sabemos que temos que melhorar, agora é se preparar para a semifinal, avaliar bem as provas e a partir desse momento ter uma conclusão do que fazer na próxima prova", afirmou Erlon.

"É uma prova estratégia, bastante cansativa e dolorida, no início da prova demos uma fraquejada, mas fomos bem no final, mas acredito que vamos ajustar nas próximas entradas na água", completou Filipe.