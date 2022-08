Câmara aprova projeto que acabacom a saída temporária de presidiários

04/08/2022 | 18:15



A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 3, projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos. Foram 311 votos a favor, 98 contra e uma abstenção. O texto segue agora para o Senado.

De autoria da ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD-RS), o projeto inicial, que muda a Lei de Execução Penal, apenas limitava a saída temporária de presos, mas aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) preferiram acabar de vez com o benefício que é concedido aos que cumprem pena em regime semiaberto. O texto aprovado pelos deputados também atribuiu ao juiz da execução penal a prerrogativa de determinar o uso de tornozeleira eletrônica.

Ao justificar o projeto, o relator, o deputado Capitão Derrite (PL-SP), cita as saídas de presos em datas comemorativas como o Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal.

Partidos da oposição, como PT, PSOL, PSB e PC do B, orientaram seus deputados a votar contra a medida. Lideranças da esquerda estavam em dúvida sobre apoiar ou não a proposta. Apesar de considerarem que o projeto alimenta o discurso de Bolsonaro e serve para unir a base do presidente às vésperas da eleição, esses parlamentares reconhecem que acabar com a saída temporária de presos é um tema popular, que encontra eco na população.