Bolsonaro diz que Brasil continuará a ser 'cristão, democrático e livre'

04/08/2022 | 17:39



Em discurso de menos de dois minutos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o Brasil seguirá sendo um país cristão, democrático e livre. A declaração foi feita no Palácio do Planalto, em cerimônia de cumprimento a oficiais-generais promovidos. Foram vinte e três promoções "pelo critério de merecimento", segundo disse o chefe do Executivo.

"Somos uma das maiores nações do mundo, cristã, democrática e livre, e assim continuaremos a ser", declarou o presidente. "Com as Forças Armadas, é a certeza de que nossos 8 milhões e meio de quilômetros de fronteiras estão guarnecidos", acrescentou, em novo afago aos militares.