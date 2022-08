Sertanejo Lucas Guedes morre após sofrer dois enfartes

04/08/2022 | 17:33



O cantor sertanejo Lucas Guedes morreu nesta quinta-feira, 4, aos 32 anos, após dois enfartes. Ele teve o primeiro deles e o começo de um AVC ainda na última quarta-feira, 3. Já o segundo enfarte foi durante esta madrugada. O artista estava na cidade em que morava, Porto Ferreira, em São Paulo.

O anúncio da morte de Lucas foi feito pela mulher dele, Karina Santana. "É, meu amor, você se foi? Como dói", escreveu ela, em uma publicação no Facebook.

Karina explicou aos amigos que o artista já tinha passado mal na quarta e "estava com muita dor". "Ainda não estou acreditando. Como dói, meu Deus. Lucas Guedes, descanse em paz. Meu coração está despedaçado", completou.

No Instagram, ela também se manifestou: "Meu coração está despedaçado! Vai em paz, meu amor. Lucas Guedes, sempre vou te amar".

O corpo do sertanejo - que fazia shows em casas noturnas e em bares da capital e do interior paulista - foi velado pela manhã no cemitério Santa Luzia, na cidade em que morava. O enterro ocorreu às 16h.