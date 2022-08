Sachsida volta a cobrar Petrobras sobre determinação do Cade sobre refinarias

04/08/2022 | 17:25



O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, voltou a cobrar que a Petrobras cumpra a determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a venda de refinarias. Ele ironizou as alegações de que a empresa não teria conseguido vender os ativos.

"Que dó da Petrobras, tentou vender as refinarias e não conseguiu. Vamos tentar a sério? O que é acordado não sai caro. Tem um Termo de Compromisso de Cessação (TCC) do Cade que precisa ser cumprido", enfatizou, em participação no Expert XP.