Há expectativa de que Auxílio permaneça em R$ 600 em 2023, diz Pacheco

04/08/2022 | 15:20



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que há uma expectativa para que, no ano que vem, o Auxílio Brasil se mantenha no valor de R$ 600. Segundo o líder, uma nova estruturação do benefício pode ser discutida entre Executivo e Legislativo.

Turbinada pela PEC dos Benefícios, o valor do beneficio, antes de R$ 400, foi elevado. No entanto, a proposta tem vigência até dezembro deste ano.

A justificativa dos relatores da PEC para a duração foi a de evitar comprometer o Orçamento do ano que vem.

Mesmo que tenha defendido o teto de gastos, o senador, que participou do Expert, evento promovido pela XP, avaliou que talvez seja necessário uma "relativização do teto" para viabilizar o aumento de programas sociais.