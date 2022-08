Unidade do Fed de Atlanta prevê alta anualizada de 1,4% no PIB dos EUA no 3º tri

04/08/2022 | 14:58



A unidade do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta estima que haverá um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,45% no terceiro trimestre deste ano, na taxa anualizada, de acordo com o modelo "GDP Now". A cifra está acima do avanço de 1,3% previsto em 1º de agosto.

Em comunicado, o Fed Atlanta ressalta que este modelo não é a previsão oficial da distrital, mas uma estimativa baseada nos dados econômicos disponíveis para o trimestre em foco, sem ajustes subjetivos e apenas com os resultados matemáticos do modelo.

A projeção do crescimento real das despesas de consumo pessoal no terceiro trimestre subiu de 1,5% para 1,8%.

De acordo com a pesquisa, a variação das exportações líquidas reais para o crescimento real do PIB no terceiro trimestre diminuiu de 0,42 ponto porcentual para 0,35 ponto porcentual no trimestre.