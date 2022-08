Filme brasileiro 'Carvão' é selecionado para o Festival de Toronto

04/08/2022 | 14:44



O filme Carvão, da premiada curta-metragista Carolina Markowicz, foi oficialmente selecionado para o Festival Internacional de Cinema Toronto de 2022, que acontece entre 8 e 18 de setembro. No Brasil, o longa chega pela Pandora Filmes no primeiro trimestre de 2023.

No filme, a atriz Maeve Jinkings interpreta Irene que, com seu marido, Jairo (Romulo Braga), tem uma pequena carvoaria no quintal de casa. Eles têm um filho pequeno, Jean (Jean Costa), e o pai dela não sai mais da cama, não fala, não ouve.

Nessa situação, a família recebe uma proposta rentosa, mas perigosa: hospedar um desconhecido em sua casa, numa pequena cidade no interior. Antes mesmo da chegada dele, no entanto, arranjos precisarão ser feitos, e a vida em família começa a se transformar - nem sempre para melhor.

O filme foi rodado em Joanópolis, interior de São Paulo, uma cidade próxima à qual a diretora cresceu, e ela confessa conhecer bem esse ambiente.

"Esse ambiente bucólico, mas ao mesmo tempo agitado, fez de mim uma observadora da natureza humana no seu melhor e no seu pior. E também uma admiradora de um senso de humor áspero, áspero e ácido, capaz de retratar todos os maiores desastres humanos e idiossincrasias de uma maneira bastante estranha", explica a cineasta, que já esteve no festival em outras três ocasiões com os curtas O Órfão (2018), Namoro à Distância (2017) e Edifício Tatuapé Mahal (2014).