Dirigente do Fed vê risco de recessão nos EUA, mas 'caminho' para evitá-la

04/08/2022 | 14:16



Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Loretta Mester afirmou nesta quinta-feira, 4, que existe o risco de os Estados Unidos enfrentarem uma recessão. Avaliou, entretanto, que "há um caminho" para que o Fed consiga desacelerar a demanda sem que isso ocorra.

Com direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Mester falou em evento do Clube Econômico de Pittsburgh.

Em sua participação, ela reafirmou o compromisso do BC norte-americano em "levar a inflação para baixo", prioridade no quadro atual.

Segundo ela, o Fed deve continuar a elevar os juros, para conter a demanda.

Em outro momento da sessão de perguntas e respostas, Mester disse que não via, no quadro atual, as curvas de juros como um indicador dos mais adequados sobre a perspectiva econômica.

Alguns economistas dizem que inversões na curva de Treasuries, como ocorre agora, são sinal de recessão à frente, mas outros argumentam que com as grandes compras de bônus do Fed e outros fatores essa correlação está mais fraca atualmente.