Expedição de papelão ondulado cresce 0,39% em junho, mostra Empapel

04/08/2022 | 13:41



A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou de 341,042 mil toneladas em junho, alta de 0,39% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel). Este é o maior volume expedido para os meses de junho, superando inclusive o recorde de junho do ano passado, motivado pelo aquecimento da demanda por bens industriais naquele ano.

O volume de expedição por dia útil foi de 13,642 mil toneladas em junho uma alta de 0,4% na comparação interanual, com junho de 2022 e 2021 registrando a mesma quantidade de dias úteis (25 dias úteis).

A Empapel aponta que o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) subiu 0,4% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 151,9 pontos.

Nos dados livres de influência sazonal, o Boletim Mensal de junho registra a quarta alta consecutiva do IBPO, agora de 3,5%, para 153,5 pontos, maior nível desde abril de 2021 (155,3 pts.).

Semestre

No primeiro semestre de 2022, o volume de expedição foi de 1,928 milhão de toneladas, 6,0% inferior ao mesmo semestre do ano anterior.

O volume expedido de papelão ondulado no segundo trimestre de 2022 foi superior em 3,9% o volume do trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal.