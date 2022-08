PoderData: Bolsonaro oscila dois pontos para baixo e tem 35%; Lula segue com 43%

04/08/2022 | 13:26



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem, neste momento, 43% das intenções de voto para o Planalto, ante 35% do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira, 4. O chefe do Executivo oscilou dois pontos para baixo em relação à rodada anterior do levantamento, divulgada há 15 dias, quando a distância entre eles atingiu o menor índice desde abril, de apenas seis pontos. Agora, a vantagem do petista é de oito pontos.

Ciro Gomes (PDT) segue em terceiro lugar na disputa, com 7% da preferência. Simone Tebet (MDB) oscilou um ponto para cima e agora tem 4%. André Janones (Avante) tem 2% - o deputado foi considerado pela pesquisa, mas há negociações para que ele retire sua candidatura e apoie Lula. Felipe D'Ávila (Novo) e Eymael (DC) têm 1% cada.

O levantamento mostra ainda que, no cenário atual, Lula ainda não tem os votos necessários para vencer no primeiro turno. Considerando apenas os votos válidos, isto é, excluindo brancos e nulos, o petista tem 45% da preferência. Bolsonaro tem 37%. Para vencer na primeira rodada da votação, é preciso obter pelo menos 50% mais 1 dos votos.

O PoderData consultou 3.500 eleitores por telefone entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A pesquisa é feita com recursos próprios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-08398/2022.