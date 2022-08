Bolsas da Europa fecham em alta, com balanços e decisão do BoE no radar

04/08/2022 | 13:23



Os mercados acionários da Europa fecharam na maioria em alta, nesta quinta-feira, 4. Investidores reagiram a balanços corporativos e também à decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que elevou os juros em 50 pontos-base para conter a inflação.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,18%, em 439,06 pontos.

No setor corporativo, alguns resultados trimestrais de empresas apoiaram o sentimento positivo nos mercados nesta quinta-feira. A ação da Glencore subia mais de 3%, durante o pregão em Londres, Lufthansa exibia alta de mais de 5% em Frankfurt e, em Paris, o papel do Crédit Agricole também subia mais de 5%, após seu balanço.

Na política monetária, o BoE atuou como esperado e subiu os juros em 50 pontos-base, após a inflação em junho no Reino Unido ter atingido o maior nível em mais de quatro décadas. Mesmo projetando recessão no país no quarto trimestre, o aperto monetário foi mantido para conter os preços.

O BoE ainda sinalizou incerteza sobre os próximos passos, sem determinar um "caminho predeterminado", com a incerteza elevada atual.

Na avaliação do Commerzbank, o BoE deve subir os juros em 25 pontos-base me setembro e chegar a 2,75% no início de 2023.

Já a Capital Economics avalia que os juros podem chegar a 3%, em um período de "estagflação" na economia do Reino Unido. Já o TD Securities aposta em altas de 25 pontos-base por vez nas duas próximas reuniões.

Em dia de aperto monetário do BoE, a Bolsa de Londres oscilou perto da estabilidade e fechou em alta de 0,03%, em 7.448,06 pontos.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX subiu 0,55%, a 13.662,68 pontos.

Em Paris, o CAC 40 subiu 0,64%, a 6.513,39 pontos.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, registrou ganho de 0,31%, a 22.645,84 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 avançou 0,16%, a 8.154,80 pontos.

Já em Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 0,10%, a 6.035,88 pontos.