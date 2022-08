Técnico do PSG confirma Sanches, projeta mais reforços e defende esquema tático

04/08/2022 | 12:20



O Paris Saint-Germain começa uma nova fase nesta temporada. O novo técnico da equipe, o francês Christophe Galtier, não tem a fama mundial dos seus antecessores, mas é o líder de um novo projeto do clube. Em conversa com a imprensa nesta quinta-feira, Galtier confirmou a contratação do meia português Renato Sanches e disse que aguarda mais três reforços nesta janela de transferências, sem especificar as posições desejadas. A imprensa francesa aponta que o time vai atrás de um zagueiro, um meia e um atacante.

"Queríamos contratar um jogador de ponta como o Renato Sanches que é um grande talento e que conhece tão bem a liga francesa. Ele tem qualidades que os outros do time não têm. É diferente de Verratti, Vitinha e Danilo", avaliou.

Nesta janela de mercado, o PSG contratou os jovens Vitinha (22 anos), Ekitike (20), Mukiele (24) e Renato Sanches (24). Além das chegadas, o elenco parisiense deve ter vários atletas se despedindo. O clube quer as saídas de Icardi, Paredes, Kehrer, Areola, Gueye e Wijnaldum. A janela de transferências na França se encerra no dia 1º de setembro.

Mas as mudanças internas no clube da capital francesa não se restringem apenas aos jogadores do time. Um novo sistema tático tem sido implementado no PSG desde a pré-temporada. Galtier defendeu o esquema do time, com três zagueiros, e disse que não se trata de uma estratégia defensiva. "Quando anunciamos que jogaríamos com três ou cinco na defesa, pode parecer defensivo. Eu acho que é o oposto. Vamos ter jogadores mais abertos e vários outros pelo corredor central".

Atuar com três zagueiros vai facilitar a entrada do veterano Sergio Ramos, de 36 anos, na defesa da equipe. Ele sofreu com lesões na última temporada, atuou em apenas 13 partidas, mas recebeu total apoio do novo técnico do PSG. "Sergio Ramos é exemplar, exigente e muito profissional."

O Campeonato Francês começa nesta sexta-feira, com o duelo entre Lyon e Ajaccio. Atual campeão, o PSG, que bateu o Nantes na Supercopa da França, vai a campo no sábado, fora de casa, contra o Clermont, às 16h.