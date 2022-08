Aos 44 anos de idade, Suzana Alves fala sobre o seu diagnostico de TDAH: Sigo aliviada e feliz por me aceitar

04/08/2022 | 12:11



Suzana Alves completou 44 anos de idade no último dia 03 de agosto, e usou as usas redes sociais para falar do seu diagnostico de TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, que descobriu há dois meses.

Descobri que tenho TDAH e que é uma condição genética. Eu já venci até aqui e vou continuar lutando contra tudo o que limita minha caminhada nesta estrada. Hoje o meu maior treino é controlar as minhas motivações e não desistir dos meus objetivos e sonhos, e me relacionar bem com todas as pessoas. Sigo um dia de cada vez, começou.

E, continuou dando mais detalhes do diagnóstico:

Sempre fui hiperativa, muitas vezes impulsiva, sem controlar o tempo e minhas ações, agora sonho com o dia que chegarei até o final de uma leitura, ou a terminar de escrever meus livros e abrir uma padaria de fermentação natural. Quem sabe?! Por hora é isso! Sigo um dia de cada vez. Diante dessa nova Suzana que sempre realizou tanto e ao mesmo tempo se sentiu frustrada por ser assim sem saber, mas que agora, tenho um diagnóstico, sigo aliviada e feliz por me aceitar exatamente como Deus me criou.

Segundo Suzana, o diagnóstico a ajudou entender muita coisa:

Fácil?! Não é, mas feliz por saber quem eu sou de fato, como Deus me fez, e agora é me adaptar as terapias, medicação novas informações e transformações comportamentais, mas sigo grata pela revelação que Deus me deu diante de um diagnóstico que justificou tanta coisa pra mim; coisas que lutei muito para tentar mudar em mim e que sofri muitos rótulos e julgamentos que esse transtorno que me fez abandonar por não me sentir motivada e me fazia simplesmente jogar tudo para o alto e começar uma nova ideia. só quero ser um instrumento de tudo o que ele sonhou quando me fez assim! Mais uma vez Deus me surpreende com a sua maravilhosa graça.

E, encerrou:

Novo ciclo, nova fase, a mesma SUZANA! Obrigada pelos meus 43 anos Senhor!!! Só gratidão é muito amor por tudo!!! Obrigada a todos que nunca tive a oportunidade de falar OBRIGADA e OBRIGADA Mais uma vez pela minha família de perto e de longe e pelos meus amigos que sempre estiveram comigo e ainda estão!!! Obrigada a cada seguidor e seguidora que me motivam para eu nunca desistir das redes sociais. rs. Amo a vida que Deus me deu, amo ser eu mesma e amo cada um de vocês.