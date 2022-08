Festival IPA Day SP será realizado em 6 de agosto

Redação

No próximo sábado (6/8), a cidade de São Paulo (SP) recebe o IPA Day SP, festival que reúne mais de 25 rótulos do estilo India Pale Ale e suas variações. Criado para celebrar as cervejas mais amargas e queridas dos aficionados por bebidas artesanais, o encontro será realizado na Cervejaria Tarantino, com 20 produtores paulistas e seguirá o modelo open bar de cerveja e água.

Festival IPA Day SP

Primeiro evento do gênero do País e um dos primeiros do mundo, o IPA Day Brasil nasceu em 2012, dentro do armazém da Cervejaria Colorado, no município de Ribeirão Preto (SP), e chegou a reunir mais de 3,2 mil pessoas em uma única edição.

Realizado ininterruptamente até 2019, ano no qual também realizou o 1º IPA Day SP, sua primeira e única edição regional, o festival foi paralisado em 2020 em função da pandemia de covid-19.

Para retomar com força, a organização lançou este ano um crowdfunding que já arrecadou R$ 3.600 entre seus fãs. O movimento chamou a atenção da área de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev que, em parceria com as marcas Colorado e Goose Island, prometeu dobrar todo o valor arrecadado pelo financiamento coletivo.

“Os hopheads, como gostamos de chamar esses fã de IPAs e lúpulo, formam um grupo de entusiastas que são os mais fanáticos apreciadores de cerveja artesanal. Hoje, com 10 anos de festival, temos mais de 20 mil pessoas em nossa base de fãs, 52 pessoas já tatuaram a marca do IPA Day na pele e mais de 13 mil já foram nas edições do IPA Day Brasil, em Ribeirão Preto (SP), e no IPA Day SP, na capital”, comemora Rafa Moscheta, coordenador e criador do festival.

A previsão é de que o evento comece às 14h e se estenda até às 22h. O ingressos custam a partir de R$ 280 (terceiro lote) e estão disponíveis no site oficial de vendas.

Atrações do evento cervejeiro

Este ano, o IPA Day SP conta com 25 rótulos de 20 cervejarias paulistas, sendo oito lançamentos inéditos. As características das cervejas são detalhadas em um livreto que acompanha o tradicional copinho de “vidro de geleia”, no tamanho ideal para degustação.

O teor alcóolico das participantes de 2022 varia de 2% até 11% enquanto o índice de amargor começa em 30 e sobe até 85 IBU.

São nada menos que 12 estilos e sub-estilos que vão da clássica English IPA à icônica American IPA e incluem as extravagantes Triple IPA, Cold IPA ou Double Hazy IPA.

