Perdeu seu pet? App usa reconhecimento facial para identificar animais

Com o crescimento do número de pets nos lares brasileiros – alta de 30%, segundo pesquisa Radar Pet 2021 –, a preocupação com a segurança dos bichinhos só aumenta. Ao mesmo tempo, com o avanço da tecnologia, já existem soluções para quem não quer perder os passos dos peludos. Uma delas é a PUPZ. A empresa é especializada em produtos com recursos de identificação embutidos. Agora, lança no mercado um aplicativo capaz de usar reconhecimento facial para identificar animais perdidos.

“Levamos anos para desenvolver esse aplicativo, que, por meio da inteligência artificial, consegue ligar os pontos da face do animal para identificá-lo. Para isso, utilizamos três redes neurais convolucionais, uma classe aplicada com sucesso no processamento e análise de imagens digitais, e que é a base para o reconhecimento facial dos pets em nosso sistema”, explica Carlos Fabbro, especialista em tecnologia e idealizador da PUPZ.

Quem quiser usufruir do sistema gratuito, precisa baixar o aplicativo na loja do respectivo sistema operacional de seu smartphone – está disponível para Android e iOS. Após a instalação, basta seguir com o cadastro na plataforma do tutor e do pet, e utilizar a câmera do próprio celular para fazer o reconhecimento facial do animal, que ficará arquivado na plataforma e poderá ser usado posteriormente.