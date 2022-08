The Calling anuncia shows no Brasil em dezembro

04/08/2022 | 10:49



Músicas que marcaram época nunca saem de moda e é por isso que os brasileiros estão empolgados, já que The Calling, banda sucesso nos anos 2000, anunciou oito datas em dezembro na sua nova turnê pelo País. "Está realmente acontecendo! Vocês pediram e nós estamos chegando!", comunicou a banda no Instagram nesta quinta-feira, dia 4. A publicação coleciona comentários de expectativas e agradecimentos do público brasileiro, além de muitos pedidos para apresentações em outros países.

The Calling chega ao Brasil no dia 2 de dezembro e faz sua primeira apresentação da turnê em São Luís (MA), na sequência a agenda inclui: Fortaleza (CE, 3/12), Rio de Janeiro (RJ, 4/12), Porto Alegre (RS, 6/12), Curitiba (PR, 8/12), Brasília (DF, 9/12), Belo Horizonte (MG, 10/12) e São Paulo (SP, 11/12). Com estilo pop rock, a banda marcou os anos 2000 com singles como Wherever You Will Go, Things Don't Always Turn Out That Way e Adrienne.