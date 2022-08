Primeira missão lunar da Coreia do Sul será lançada hoje; veja como assistir

Bianca Bellucci

04/08/2022 | 10:55



A primeira missão lunar da Coreia do Sul deve ter início hoje (4), quando a sonda Danuri será despachada por um foguete Falcon 9, da SpaceX. O lançamento está marcado para ocorrer às 20h08, no horário de Brasília, a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA). É possível assistir à decolagem por meio deste link.

O objetivo principal da primeira missão lunar da Coreia do Sul é estudar a superfície do satélite, buscando depósitos de gelo e outros compostos, como silício, alumínio, hélio-3 e urânio. Com esses dados, será possível identificar potenciais locais de pouso que vão ajudar a planejar futuras missões robóticas e tripuladas.

Para isso, a sonda carrega seis equipamentos. Cinco deles foram desenvolvidos por universidades sul-coreanas e organizações de pesquisa, que incluem sensores, câmeras, magnetômetros e espectrômetros. O último é uma câmera orbital oferecida pela NASA, a agência espacial norte-americana. Isso porque o projeto é fruto de um acordo de cooperação entre os dois países.

Se conseguir partir conforme o planejado, a sonda chegará à Lua em meados de dezembro deste ano e deverá orbitar o satélite por pelo menos um ano.

É válido destacar que essa é apenas a fase inicial da primeira missão lunar da Coreia do Sul. Na segunda etapa, ainda sem expectativa de lançamentos, cientistas planejam enviar outro orbitador, um módulo de pouso e um rover.