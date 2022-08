Melo avança à semifinal nas duplas em Los Cabos; Medvedev vence na estreia

04/08/2022 | 10:41



O tenista brasileiro Marcelo Melo venceu mais uma no Torneio de Los Cabos, no México, na madrugada desta quinta-feira, e avançou à semifinal. Ele e o sul-africano Raven Klaasen superaram o filipino Treat Huey e o americano Steve Johnson por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), em 1h21min de confronto.

"Jogamos muito bem hoje. Jogo duríssimo para nós. O Steve tinha acabado de ganhar na chave de simples, vem muito bem. E conseguimos jogar bem, também, desde o começo. Foi importante sair já quebrando. Depois, no segundo set, algumas oportunidades que não aproveitamos, mas ficamos firmes na partida. Tivemos dois match-points, eles conseguiram voltar e aí fechamos no 8 a 6 no tie-break", analisou o brasileiro.

Cabeças de chave número quatro do torneio, Melo e Klaasen vão enfrentar na sequência os vencedores do duelo entre os australianos Matthew Ebden e Max Purcell (cabeças número dois) e a dupla formada pelo argentino Tomas Martin Etcheverry e pelo taiwanês Chun-Hsin Tseng.

Em temporada irregular e de rotatividade em suas parcerias, Melo ainda busca seu primeiro título no ano. Até agora, o ex-número 1 do mundo disputou três finais e foi derrotado em todas, com três parceiros diferentes - um deles o próprio Klaasen, na grama de Newport, nos Estados Unidos.

Brasileiro e sul-africano voltaram a jogar juntos neste ano, após breve parceria em 2015. Há sete anos, venceram juntos o Masters 1000 de Xangai, na China, e o ATP 500 de Tóquio, no Japão. No momento, Melo ocupa a 41ª colocação no ranking individual de duplas da ATP. Klaasen é o número 51.

CHAVE DE SIMPLES

Os dois principais candidatos ao título na chave de simples do ATP 250 disputado no México não decepcionaram na estreia. O russo Daniil Medvedev, atual número 1 do mundo, superou o australiano Rinky Hijikata por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e alcançou as quartas de final. Seu próximo adversário será o lituano Ricardas Berankis, que despachou o argentino Facundo Bagnis por 7/6 (7/4) e 6/3.

Cabeça de chave número dois do torneio, o canadense Felix Auger-Aliassime eliminou o local Alex Hernandez por 6/3 e 7/5. Nas quartas, enfrentará o americano Steve Johnson, algoz do australiano Thanasi Kokkinakis por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4.

Disputada em quadra dura, a competição mexicana já é considerada preparatória para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que será disputado a partir do fim do mês.