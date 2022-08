Obituário - 05 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Amábile Tribia Bozzi, 99. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Maria dos Anjos Marques, 97. Natural de Portugal. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Haideia Bittencourt Fiordoliva, 87. Natural de Bauru (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Salvina Carmen Paccine Calsavaro, 83. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pedro da Silva, 69. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Padeiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durval Duarte Costa Filho, 64. Natural de São Caetano. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eremita Alves Monteiro, 63. Natural de São João do Rio do Peixe (Paraíba). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana Ribeiro dos Santos Domingues, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Empresária. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ana Luz Miguel, 92. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Alfredo Barbosa de Lima, 87. Natural de Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Severina Maria dos Santos, 87. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia na Vila Pelé, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Dorival Salviato, 82. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Ferreira Alencar, 77. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no Jardim Leblon, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Gessé Spartaco Lepori, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério da Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Maria Dalva Costa, 75. Natural de Lagoa Seca (Paraíba). Residia no bairro do Belenzinho, em São Paulo, Capital. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Elizeu Quadros Fernandes, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Marcelo Rodrigues, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Cassiano Guerino Silva, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Acácias, em São Bernardo. Advogado. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Mauricio de Jesus Martins Benitez, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Angelina de Almeida Campos, 95. Natural de Portugal. Residia no Jardim São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cesarino Nucci, 84. Natural de Brotas (São Paulo). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mário Kawabuti, 82. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Marliete Cavalcante da Penha, 64. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Maria Silva Jardim, 91. Natural de Piatã (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 30. Vale da Paz.

Mario Evangelista Ribeiro, 69. Natural de Bandeirantes (Paraná). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Neusa Maria Malaquias, 66. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Ivanete da Silva, 57. Residia no Jardim Lina. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Éder Henrique Rage, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.



M A U Á

Isaias da Silva Bernardes, 78. Natural de Ibotirama (Bahia). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Vânia da Silva Sanches, 58. Natural de São Caetano. Residia na Vila Dirce, em Mauá. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Lúcia Pereira, 70. Natural de Petrópolis (Rio de Janeiro). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 30, em Ribeirão Pires. Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista.