Fã copia look de Dado Dolabella em clipe antigo de Wanessa Camargo e surpreende a cantora

04/08/2022 | 10:11



Parece que tem fã de Wanessa Camargo dando a benção para o envolvimento dela com Dado Dolabella. Recentemente, a cantora foi surpreendida por um admirador que se fantasiou com o mesmo look usado pelo ator no clipe de Apaixonada por Você, música lançada nos anos 2000, quando os artistas estavam no começo do namoro.

Caso você não seja dessa época, Dado fez uma participação no vídeo e estava usando uma blusa branca, óculos de lentes amarelas e asas de anjo.

No vídeo, Wanessa olha surpresa para o fã com o mesmo look e diz:

Está de anjinho? Menino! Gente, que preparação foi essa? A coisa mais linda.

O encontro aconteceu nos estúdios Globo. Wanessa estava no local para gravar uma participação no Caldeirão, de Marcos Mion.

Eita!