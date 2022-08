Simony mostra primeira quimioterapia e quer trocar experiências com os fãs: - Conta para mim, tá? Estou super curiosa

04/08/2022 | 10:10



Parece que nada derruba as boas energias que Simony carrega consigo. Isso porque a cantora está se mostrando muito positiva com o início de seu tratamento para o câncer de intestino com o qual foi diagnosticada.

Através dos Stories de seu Instagram na última quarta-feira, dia 3, a artista compartilhou a primeira sessão de quimioterapia que está realizando no hospital HCor, em São Paulo. Bem empacotada contra o friozinho e com uma touca diferentona na cabeça, Simony se gravou para contar aos fãs como estava sendo o dia.

- Gente, olha essa aqui é a touca. Ela ajuda 50% de não cair o cabelo, ela vai ajudar muito. Congelado, gente! Já vou começar, estou super ansiosa. Já vou pegar o meu escudo para ó... Detonar tudo!

Já na manhã desta quinta-feira, dia 4, Simony voltou às redes sociais para desejar bom dia aos fãs e falar um pouco mais sobre como está sendo essa nova fase de sua vida para cuidar da saúde.

- Bom dia! Já tomei meu cafézinho, já fiz as minhas três quimios ontem, faço mais uma hoje, outra amanhã e descanso 18 dias, vou para casa. Está tudo sob controle, garantiu a cantora.

Ela também agradeceu mais uma vez as mensagens de apoio e carinho que recebeu desde que compartilhou o diagnostico da doença com o público. Simony disse que não tinha noção do quanto as pessoas a amavam e desejam o seu bem, mas que ela está feliz em estar recebendo todo esse carinho.

- Depois eu quero saber experiências de vocês que já fizeram a touca, experiências de vocês que já passaram por quimio... E super ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Vamos encarar de frente, com muita fé, muito foco, ressignificar a vida, pensar em outras coisas, dar valor às coisas que têm que ser dadas valor. [...] Bom, agora a gente vai estar aqui para trocar experiências de vida, então você que já passou, conta para mim, tá? Eu estou super curiosa para saber como está sendo a de vocês, se já terminou, se já está curada, se está fazendo de novo, então eu quero saber tudo!

Que fofa, né? Simony também falou sobre a importância de encarar o câncer com a cabeça erguida e buscar ainda mais informações sobre o tratamento. Vale lembrar que a artista ficará em tratamento pelos próximos seis meses em São Paulo e já prometeu que não vai deixar os fãs desinformados sobre nada.