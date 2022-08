Hyundai sorteia HB20 e viagens para a Copa do Mundo para quem fizer test-drive

Da Redação, com assessoria

A Hyundai Motor Brasil anunciou o lançamento da promoção Na Hyundai dá Jogo, que premiará clientes com viagens e ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, além de um novo HB20 0Km. Ainda serão oferecidos prêmios instantâneos, como dispositivos Alexa e fones de ouvido, para aqueles que participarem de uma ativação online no site da campanha.

As regras da promoção são simples: os clientes que realizarem um test-drive em uma das concessionárias participantes concorrem automaticamente ao sorteio do carro e de uma viagem com direito a acompanhante ao Catar, bem como ingressos para o primeiro jogo do Brasil, contra a Sérvia. As chances aumentam para os consumidores que comprarem um veículo da Hyundai durante o período da ação.

Mas os prêmios não param por aí. Logo ao final do test-drive, o cliente será convidado a escanear um QR Code na concessionária, que dará acesso ao game Chute a Gol. Na partida virtual, o participante deverá acertar a bola no gol, que estará protegido por um HB20 na posição de goleiro. Caso acerte o alvo, o desafiante garante na hora um dispositivo Alexa ou um headphone Bluetooth.

É válido destacar que clientes atuais também podem participar. Basta realizarem o serviço agendado na concessionária e atualizar o cadastro no programa Hyundai Sempre para concorrerem ao HB20 0Km.

O sorteio dos cinco pacotes para Copa do Mundo 2022 aceitará inscrições até 18 de setembro, e a apuração dos ganhadores será no dia 23 do mesmo mês. Já o sorteio do novo HB20 tem como data limite de participação o dia 31 de outubro. Com apuração do ganhador em 11 de novembro.