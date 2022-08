No aniversário de Meghan Markle, Príncipe William, Kate Middleton e Príncipe Charles fazem homenagens discretas

04/08/2022 | 09:11



Nesta quinta-feira, dia 4, Meghan Markle completa 41 anos de idade e, por isso, recebeu algumas homenagens da família real britânica. Mas, para falar a verdade, homenagem pode ser uma palavra forte para descrever os desejos de feliz aniversário enviados para Duquesa de Sussex.

Diferente da maioria das pessoas públicas, as redes sociais dos membros da família real são usadas quase como um diário oficial, sem cliques pessoais ou outras informalidades. Por isso, quando se trata de uma data comemorativa, como aniversários, nascimentos, casamentos, a grande maioria dos perfis reais faz uma publicação com a foto do homenageado.

Mas por que estamos te contando tudo isso? Bom, exatamente para mostrar como as homenagens para Meghan Markle neste ano foram, no mínimo, discretas. Dessa vez, tanto os perfis de Príncipe William e Kate Middleton quanto Príncipe Charles e Camila decidiram postar uma foto de Meghan nos Stories com a seguinte mensagem:

Feliz Aniversário para Duquesa de Sussex.

Além disso, outro detalhe que chama atenção é que a foto escolhida pelos dois perfis são quase idênticas, e foram tiradas durante a visita da duquesa ao Reino Unido para as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II.

Será que os membros da família real ainda estão recentidos com Meghan?