Diadema aumenta em 37,5% número de vacinas aplicadas

Da Redação



04/08/2022 | 08:25



O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Diadema aplicou 66 doses na primeira semana de intensificação da vacinação antirrábica em cães e gatos. O número é 37,5% maior que as doses aplicadas no mês de julho.

Com o objetivo de ampliar o acesso dos tutores para proteger seus animais da raiva, a disponibilização gratuita da vacina, que ocorria sempre na última semana de cada mês, passou a ser feita de segunda a quarta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, durante todo o mês de agosto (enquanto durarem as doses). A médica veterinária e coordenadora do CCZ, Nanci do Carmo, explica que não é necessário agendamento.

“Basta comparecer nos dias e horários estabelecidos. O CCZ é um ponto fixo de vacinação de rotina, ou seja, possui vacina antirrábica disponível o ano inteiro, conforme a disponibilização de doses que são encaminhadas via Ministério da Saúde. No mês de julho, a vacinação foi realizada na última semana e foram vacinados 34 cães e 14 gatos. Já nessa primeira semana de agosto, conseguimos vacinar 49 cães e 17 gatos.”

A veterinária explica que podem ser vacinados cães e gatos saudáveis (e não prenhes), a partir de três meses de idade. Para garantir a segurança de todos, a equipe do CCZ solicita que os cães estejam com coleira, guia e focinheira (caso necessário) e os gatos transportados em caixas específicas de transporte.

A raiva é uma doença transmissível pela mordida, arranhões ou lambedura de cães, gatos ou outros mamíferos como, por exemplo, morcegos infectados. No animal, pode apresentar mudança de comportamento, salivação excessiva (espuma branca), perda de apetite, agressividade, vontade de morder coisas, demência, entre outros sintomas.

PROTEÇÃO

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que levam em consideração a situação epidemiológica de controle no Estado, a campanha anual de vacinação antirrábica de cães e gatos permanece suspensa.

Entretanto, a dose é disponibilizada em ação de rotina no CCZ Diadema. A recomendação é que os animais domésticos sejam vacinados uma vez por ano contra a doença.