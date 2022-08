Rodrigo Garcia define chapa com União Brasil na vice e MDB para o Senado

04/08/2022 | 08:21



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), definiu nesta quarta-feira, 3, que o deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil) será o candidato a vice-governador em sua chapa na disputa pela reeleição. O ex-secretário da Saúde da capital Edson Aparecido (MDB) vai concorrer ao Senado pela coligação.

O nome de Aparecido era o preferido do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para ser o companheiro de chapa do governador, mas o União Brasil, que é dono do maior tempo de rádio e TV no horário eleitoral, exigiu a indicação da vaga. Para selar o acerto na coligação, Garcia e o União Brasil prometeram apoio à reeleição de Nunes à Prefeitura, em 2024.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.