301,5 mil se inscrevem para receber auxílio-taxista

04/08/2022 | 08:16



Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, até a última terça-feira, 2, foram cadastrados 301.505 motoristas para receber, até o fim do ano, o auxílio-taxista. O ministério pondera que só o envio das informações não é garantia de pagamento do benefício, e que os dados serão analisados pela Dataprev para identificação dos profissionais elegíveis.

Os motoristas cadastrados e aprovados nessa primeira etapa (o prazo de envio pelas prefeituras terminava na própria terça) receberão as duas primeiras parcelas, de até R$ 1 mil cada, no dia 16 de agosto. O número de parcelas e o valor poderão ser ajustados a depender do número de trabalhadores aprovados e do limite de recursos para o programa, que é de R$ 2 bilhões.

O auxílio-taxista foi instituído pela PEC Kamikaze, que decretou estado de emergência no País e elevou as despesas do governo em R$ 41,25 bilhões fora do teto de gastos - e é vista como uma das apostas do governo para aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

O governo também publicou portaria que regulamenta o pagamento de benefício emergencial a caminhoneiros. De acordo com a portaria, os pagamentos começam no próximo dia 9. Serão seis parcelas mensais, no valor individual de R$ 1 mil.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.