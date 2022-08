Bia Haddad e Chan superam americanas nas duplas e vãos às quartas em San Jose

03/08/2022 | 23:20



Depois de ser eliminada na disputa do simples no WTA 500 de San Jose, nos Estados Unidos, Beatriz Haddad Maia teve mais felicidade jogando ao lado da taiwanesa Latisha Chan, ex-número 1 do mundo do ranking de duplas, nesta quarta-feira. As duas derrotaram as americanas Taylor Townsend e Asia Muhammad por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), nas oitavas de final, e avançaram às quartas .

Na sexta-feira, Bia e Chan vão buscar uma vaga nas semifinais em duelo com as chinesas Yang Zhaoxuan e Xu Yifan, cabeças de chave número 4 do torneio americano. A dupla da China passou da fase anterior com um triunfo por 2 sets a 0, com duas parciais de 6/3 diante da ucraniana Nadiia Kichenok e da eslovaca Tereza Mihalikova.

A disputa em San Jose foi a primeira de Bia desde 27 de junho, quando foi eliminada na primeira partida em Wimbledon, por Kaja Juvan, da Eslovênia, e resolveu tirar um tempo para descansar em São Paulo. Antes do Grand Slam, venceu os WTAs 250 de Birmingham e Nottingham, conquistas que a ajudaram a alcançar o 25º lugar do ranking de simples, mesma posição ocupada por ela nas duplas.

Mais cedo nesta quarta, a brasileira repetiu a frustração de Wimbledon e mais uma vez foi eliminada de cara na disputa individual, desta vez diante da americana Claire Liu, por 6/2 e 7/5, na madrugada (horário de Brasília). De qualquer forma, ainda viva nas duplas, espera chegar em grande forma ao US Open, que será disputado entre o fim de agosto e o início de setembro.

O WTA de San Jose teve, ainda nesta quarta, uma das melhores tenistas do mundo em quadra. Atual quarta colocada do ranking e cabeça número 2 do torneio, a espanhola Paula Badosa venceu a americana Elizabeth Mandlik por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 7/5 (7/5), e avançou às quartas de final.