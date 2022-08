São Paulo ganha do Ceará com golaço de Nikão e abre vantagem na Sul-Americana

03/08/2022 | 21:22



A canhota certeira de Nikão garantiu ao São Paulo, nesta quarta-feira, a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará que deixa a equipe de Rogério Ceni em vantagem nas quartas de finais da sul-americana. O meio-campista foi às redes com um bonito arremate no segundo tempo, etapa em que os anfitriões acordaram e mostraram um bom futebol. Só não conseguiram um triunfo mais largo porque Calleri parou em João Ricardo em cobrança de pênalti.

As equipes se reencontram daqui uma semana, mas na Arena Castelão, em Fortaleza. Lá, o São Paulo jogará pelo empate e o Ceará terá de vencer por dois gols para se classificar. Caso ganhe por um, a definição da vaga será nos pênaltis. Quem passar vai encarar na semifinal Atlético Goianiense ou o uruguaio Nacional, de Luis Suárez.

São Paulo e Ceará fizeram um primeiro tempo ruim, tanto que a primeira chance mais perigosa foi criada apenas aos 14 minutos, com Igor Gomes, em arremate para fora. Miranda teve uma oportunidade de cabeça também. Mas foi só o que os donos da casa conseguiram. Foi uma das piores 45 minutos do time de Rogério Ceni, que mandou o que tinha de melhor a campo, sem improvisações nem rodízio.

Da área técnica, o comandante viu uma equipe apática no Morumbi e que só não desceu ao vestiário em desvantagem porque foi salvo pela trave, que evitou o gol de Nino Paraíba após vacilo de Léo. Melhor em campo, o Ceará também assustou com Mendoza, que por pouco não aproveitou recuo errado de Miranda para Felipe Alves.

No segundo tempo, porém, o São Paulo acordou. Precisou de apenas cinco minutos para produzir mais do que havia feito na etapa inicial. Com outra postura, os anfitriões quase marcaram com Igor Gomes e Luciano. Veio do banco, no entanto, o artilheiro da noite. Nikão substituiu Luciano e anotou um golaço aos 24 minutos.

O meia-atacante soltou uma pancada de canhota perto do ângulo, justificando a camisa 10 que veste. O time tricolor poderia ter deixado o campo com uma vantagem mais confortável. Não o fez porque Calleri desperdiçou penalidade cometida por Victor Luís e referendada pelo VAR. O goleiro João Ricardo brilhou ao defender a cobrança do argentino e também o chute de Igor Vinícius no rebote.

O São Paulo não ampliou, mas ao menos sustentou a vantagem até o fim e ficou satisfeito com o resultado construído dentro de sua casa.

Agora, a equipe de Rogério Ceni terá de reagir no Brasileirão, no qual acumula cinco tropeços seguidos e está mais perto dos times que compõem a zona de rebaixamento do que dos líderes.

O desafio no sábado, às 20h30, no Morumbi, é contra o Flamengo. O Ceará mede forças também contra um carioca, o Botafogo, no mesmo dia, mas às 16h30, no Engenhão. O time cearense tenta se recuperar do revés para o líder Palmeiras sofrido no último fim de semana.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 CEARÁ

SÃO PAULO - Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel (Pablo Maia), Igor Gomes (Galoppo), Nestor (Colorado) e Welington; Luciano (Nikão) e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Luis Otávio, Messias e Victor Luís; Richard, Richardson, Diego (Fernando Sobral) e Vina; Mendoza e Iury Castilho (Cléber). Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Nikão, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Piero Maza (Chile).

CARTÕES AMARELOS - Wellington, Nino Paraíba, Victor Luís, Pablo Maia

RENDA - R$ 2.953.068,00

PÚBLICO - 52.338

LOCAL - Morumbi, São Paulo (SP).