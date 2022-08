Silvia Helena's inaugura unidade na Center Castilho em São Bernardo

Coluna Social



03/08/2022 | 16:41



Em uma noite repleta de convidados especiais e envolta em muita emoção e história, a rede de beleza são-bernardense Silvia Helena''s inaugurou unidade do grupo no Center Castilho (Av. Rotary, 825). Dessa maneira, ratificou o comprometimento da marca em promover um serviço de qualidade e que valoriza as pessoas e a região.

O evento contou com a presença da primeira-dama do município, Carla Morando, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Greici Picolo Morselli. Na data, houve arrecadação de alimentos doados pelos convidados para as ongs Casa dos Velhinhos Dona Adelaide e Associação Espírita Beneficente Maria Amélia. A noite inteira foi embalada pela música ao vivo do grupo de Gabriela Coelho, saxofonista e teve drinks maravilhosos para os participantes.

O evento teve homenagens para os representantes de cada unidade Neide Ferreira da Silva, Luciele Silva, Erica Gonçalves, Eliane Estevam, Izaildo Maranho e Dione Martins, bem como Silvia e Sérgio, que receberam presentes especiais das mãos de sua neta Gabriela, ao som de "Como é Grande o Meu Amor por Você", de Roberto Carlos e interpretado no saxofone por Gabriela Coelho.

História

São quase 40 anos de trajetória com dedicação e carinho por todos que fazem parte dessa caminhada, iniciada em 1986, na cidade de São Bernardo. À época, tratava-se de um sonho antigo de Silvia, pois ela tinha interesse, desde a adolescência, em atividades ligadas ao ramo da beleza.

Seu primeiro salão, inclusive, foi em sua própria casa. Silvia dividia o tempo entre cuidar da filha, os afazeres domésticos e atendimento aos clientes no salão. Além disso, também trabalhava em na pizzaria que era uma sociedade entre o marido, Sergio, e seu irmão, Silvio que, infelizmente, faleceu devido à COVID-19. Não só trabalhava na pizzaria, mas o marido também tinha atividades na área de comércio exterior.

Com o sucesso da primeira unidade e ao notar que era uma paixão e também uma excelente oportunidade de mercado para investir, pensou em planos de expansão. Foi através de um período de trabalho árduo que, ao fim, surgiu a possibilidade de abrir um salão no antigo Walmart, em São Bernardo.

Após a instalação do novo espaço, em 1996, seu esposo passou a dedicar-se exclusivamente ao trabalho junto à Silvia no ramo da beleza. A partir daí, a empreendedora desenvolveu ainda mais ações e seguiu com a ampliação das unidades e serviços.



Expansão

Ao longo dos anos, foram inauguradas mais unidades do Silvia Helena''s em São Bernardo e São Paulo, sendo elas: segundo espaço no Walmart (2000), quarto salão no Walmart do Pacaembu (2005), este, administrado por Silvio, quinta unidade, dentro do Carrefour em São Bernardo (2007), sexto local, no Carrefour Saúde, também administrado por Silvio.

Em 2011, mais um desejo de Silvia Helena se tornou realidade com o lançamento do Espaço Noivas no centro de São Bernardo. Nele, são disponibilizados s variados serviços, voltados para Noivas, Noivos, Madrinhas, Debutantes e Formandos. Ademais, possui Wi-Fi, Café Gourmet.

Sempre com o intuito de oferecer o melhor para os seus clientes, lançou, em 2020, uma loja on-line para venda de cosméticos e produtos de beleza. Outra empreitada foi, em 2021, a abertura de espaço para cursos de cortes, penteados e manicure, o "Silvia Helena''s Beauty Academy".

Atualmente, a rede Silvia Helena´s possui uma gama de serviços, um grupo de quase 100 colaboradores formado, desse modo, por jovens talentos e profissionais consagrados.

Seu histórico de sucesso não é só profissional, traz em sua caminhada uma linda família, com seu marido sempre acompanhando os desafios e, também, a filha e netos (Gabriela e Henrique).

#jujuvisita - A editora da Coluna Social, jornalista Juliana Bontorim esteve na inauguração. "O espaço e sua sócia-fundadora são destaques do empreendedorismo da região. O trabalho desenvolvido no ramo de beleza e estética procura valorizar seus clientes", comentou.

Conheça as unidades do Silvia Helena''s

- Rua Tiradentes, 98 - Centro de sbc - (unidade de Noivas)

- Avenida Maria Servidei Demarchi 398 - Galeria Hipermercado Carrefour Demarchi

- Rua Marechal Deodoro 2785 - Galeria Hipermercado Big, futuro atacado

- Rua Marechal Deodoro 2785 - Galeria Hipermercado Big, futuro atacado (Barbearia)