Reencontro de Atlas e Querétaro terá segurança com 1300 policiais e helicópteros

03/08/2022 | 16:45



Oficialmente não houve mortes no impressionante e vexatório confronto campal e nas arquibancadas do estádio La Corregidora, entre torcedores de Querétaro e Atlas, em jogo da Liga MX em março. Mesmo com cenas lamentáveis, o saldo da barbárie acabou com "somente" 26 feridos. Nesta quinta-feira, as equipes se reencontram pela sétima rodada do Campeonato Mexicano e o estádio Jalisco receberá esquema de segurança de guerra para que nova confusão não se repita. Serão 1300 policiais envolvidos na segurança, dois helicópteros e câmeras de monitoramento de alta precisão.

"Estaremos atentos desde a entrada da cidade para receber a equipe visitante, que ela transite com segurança. Haverá um efetivo de segurança em ambos os hotéis onde as equipes ficarão", garantiu o Comissário Geral Juan Pablo Hernández, responsável pelo esquema de segurança do jogo.

"Solicitamos o apoio dos cidadãos pela ordem e convivência, convidamos os fãs do Atlas e pessoas de Querétaro que moram em Jalisco para se divertirem na companhia de suas famílias. Será um evento familiar, esportivo e muito seguro", prometeu. O jogo é apontado pelas autoridades como de alto risco. "A forte operação de segurança terminará até que a última pessoa saia do estádio e a todo momento (os torcedores) serão monitorados pelas câmeras C5 (de última geração)."

Apesar de o estádio Jalisco estar pronto para receber fãs de ambos os clubes, o governo de Guadalajara apelou para que os torcedores do Querétaro não compareçam ao encontro, para "evitar qualquer ato de violência."

Desde aquela confusão há cinco meses que as torcidas vêm trocando ameaças. Vídeo na internet mostra a torcida do Atlas cantando em coro "galo, vou te matar", em alusão aos rivais e já "esquentando" a rivalidade para esta partida. Apaixonados pelos dois times estarão no estádio, o que deu início a muitos pedidos de respeito e paz de todos os lados.

"Gostaria de convidar as pessoas a se divertirem, a viverem o espetáculo de futebol sendo responsáveis, sempre felizes, apoiando o time que torcem e, sempre, com muito respeito ao adversário", pediu o zagueiro Javier Abella, sendo o porta-voz do elenco do Atlas.

"Estamos coordenando com eles (planejamento de segurança) para que sejam executados os protocolos que estavam sendo analisados ??anteriormente", disse Mikel Arriola, presidente da Liga MX, mostrando-se confiante que nada de errado ocorrerá no jogo.

Não haverá venda de ingressos no estádio. Apenas quem já tiver o bilhete poderá se aproximar do local do jogo. A polícia informou que mochilas, fogos de artifício e sinalizadores e bandeiras não serão permitidos.