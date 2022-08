Após filme de US$ 90 mi cancelado, relembre 3 momentos de Batgirl

03/08/2022 | 16:00



A Warner Bros., proprietária da franquia DC Comics, anunciou que não lançará o filme Batgirl, embora o longa já tenha sido gravado e tenha custado mais de US$ 90 milhões. De acordo com a imprensa especializada em Hollywood, o estúdio confirmou internamente nesta terça-feira, 2, que não tem a intenção de exibir o filme em cinemas e nem o lançará na plataforma de streaming HBO Max, argumentando com uma mudança na estratégia após a fusão com o grupo Discovery.

A personagem Batgirl surgiu em 1961, criada como a heroína por trás de Betty Kane, por Bill Finger e Sheldon Moldoff. Mas foi em 1967 que ela se tornou o disfarce de Barbara Gordon, a filha do comissário de polícia de Gotham City, James Gordon. Foi aí que a personagem se tornou icônica.

Batgirl já apareceu em filmes e seriados, com diversas atrizes na interpretação. Conheça três versões distintas da personagem, em série e no cinema.

Yvonne Craig

Começou sua carreira como bailarina, sendo a mais jovem integrante do The Ballet Russe de Monte Carlo, com o qual excursionou por três anos. Apesar de participar de filmes importantes, foi no papel de Barbara Gordon / Batgirl que alcançou sucesso na série Batman, exibida entre 1966 e 1968, ao longo de 120 episódios, pela ABC. Para os produtores, Craig tinha a função de atrair os jovens como modelo de mulher e, para os anos com mais de 40 anos, representava um símbolo sexual. Ela se tornou parceria de combate ao crime do Batman e Robin a partir da terceira temporada. Yvonne Craig morreu em 2015, aos 78 anos.

Alicia Silverstone

A atriz foi um dos grandes nomes do filme Batman e Robin, dirigido por Joel Schumacher, que estreou no Brasil em 1997. Aqui, Batgirl é o disfarce de Barbara Wilson, garota que foi criada por Alfred, tio da personagem e mordomo de Bruce Wayne. Isso porque seus pais morreram em um acidente de carro.

Dina Meyer

Ela interpretou a personagem na série Aves de Rapina, em 2002, que teve apenas uma temporada. Aqui, o destino da personagem é diferente das versões anteriores, pois Barbara Gordon se torna a Oráculo, após sofrer um acidente provocado pelo Coringa, que a deixa paraplégica.