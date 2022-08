Simony agradece mensagens de carinho após diagnóstico de câncer no intestino

03/08/2022 | 15:10



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Simony foi diagnosticada com câncer no intestino depois de realizar alguns exames de rotina. Ela divulgou a notícia em suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 3.

Alguns membros da família, amigos e fãs da cantora escreveram mensagens carinhosas na aba de comentários da publicação:

Minha luz, meu amor se eu pudesse trocaria de lugar com você. Você sabe de tudo. Bom, te amo muito e sabe que vou sempre estar aqui do seu ladinho, declarou MC Ryan, filho de Simony.

Vamos com fé nessa batalha! Sua vitória é certa, afirmou Felipe Rodriguez, namorado da artista.

Está em ótimas mãos! É só mais um desafio que será vencido com muito sucesso! Te adoramos, escreveu Luiz Bacci.

Celebridades como Cacau Protásio, Geraldo Luís, Adriane Galisteu e Netinho de Paula também desejaram forças nesse momento complicado. Afro-X, o ex-marido de Simony, não deixou de se manifestar:

Estamos contigo Guerreira. Através da fé em Deus já cremos no milagre, seja forte como sempre foi. Estamos aqui nas orações, positividade e esperançosos da sua cura. Sua família precisam de você. Essa fase vai passar e logo nos dará excelente notícias.

Depois de receber inúmeras declarações de carinho, a cantora agradeceu nos Stories, anunciando que terá alta hospitalar na próxima sexta-feira, dia 5:

- Que lindo que vocês são, com essas energias lindas que vocês estão me passando, escrevendo para mim, isso é fundamental, esse amor, esse carinho, as orações. Eu super agradeço e quero dizer para vocês que sexta-feira já volto para casa, vida normal, academia, vou continuar na minha academia, caminhar no condomínio, continuar fazendo os meus trabalhos, firme e forte.