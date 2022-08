Camila Morgado revela spoilers de Pantanal: Irma começa a ter premonições

03/08/2022 | 14:10



Sempre que acaba um capítulo de Pantanal, o público já fica ansioso para o próximo, né? E para matar um pouquinho dessa curiosidade, Camila Morgado decidiu dar um gostinho do que se pode esperar nos próximos capítulos.

Durante o Encontro desta quarta-feira, dia 3, a atriz que vive Irma na novela das nove da Globo revelou alguns detalhes do que acontecerá com a sua personagem depois que ela descobre estar grávida de Trindade.

- Com todas essas descobertas que ela está vivendo, uma coisa que acho muito legal, que posso falar, que a partir do momento que ela descobre que está gravida, ela começa a ter premonições e começa a falar com o bebê. O Trindade vai mostrar para ela que ela tem essa capacidade de conversar com essa pessoa que está dentro do corpo dela. E a partir desse momento, quando ela começa a entender isso, ela vai começar a ouvir vozes.

Eita! Mas os rolos quentes não param por aí! Se os fãs de Pantanal estão esperando que Tadeu e Zefa se deitem juntos logo, a espora vai ser longa. Isso porque ainda devem ter muitos capítulos antes que os dois se envolvam de forma sexual.

Se você acompanha a novela, deve saber que a empregada prometeu a si mesma que só transaria depois de casada, e apesar das investidas do peão, Zefa seguirá firme por mais algum tempo. Mas tudo muda quando Tadeu revela sua vontade de não se casar e termina o relacionamento.

A conversa acontecerá à noite, no quarto da empregada. Enquanto ela finge dormir, Tadeu elogia o perfume da amada, que não resiste e lhe pede um beijo. Assustado, o peão atende ao pedido e faz com que as coisas comecem a esquentar, mas será impedido mais uma vez pela doméstica.

Quando Zefa toca no assunto do casamento de novo, Tadeu então revela que ela poderá se casar um dia, mas não com ele, porque ele não teria a menor intenção de subir ao altar. Com medo de perder o amado, a empregada então pedirá para que ele fique e a relação sexual acontecerá.

Mas como nem tudo são flores, na manhã seguinte, Zefa irá se arrepender e cairá no choro enquanto conversa com Filó, mãe de Tadeu.