OAB Santo André realiza Jantar Dançante da Advocacia e foca na ampliação da rede de parceiros

Da Redação



03/08/2022 | 13:16



A subseção de Santo André da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) realiza neste mês de agosto o Jantar Dançante da Advocacia Andreense. O evento será realizado dia 12, às 19h, no Espaço Alfarre, localizado à Rua Coronel Ortiz, 735, na Vila Assunção, em Santo André.



Solidificar a rede de parceiros desta instituição está entre os principais objetivos da confraternização, que contará também com sorteios e música ao vivo, além de variadas opções de alimentação e outras atividades.



“O tradicional Jantar Dançante da Advocacia Andreense, além de marcar as comemorações do mês da Advocacia, serve para confraternizar e mandar uma mensagem de agradecimento a todos os colegas dessa nobre profissão”, salienta o advogado Helton Fesan, diretor de Comunicação da OAB Santo André.



Ativa e atuante desde a fundação em solo andreense, em 15 de setembro de 1966, a 38ª Subseção conta com aproximadamente 6.000 profissionais inscritos e mantém 86 comissões, entre permanentes e especiais. Tudo isso para promover com exclusividade representação, defesa, seleção e disciplina inerentes à Advocacia aos advogados, estagiários e à sociedade em geral.



Quem se interessar em ser um dos parceiros do evento, terá a marca divulgada nos canais oficiais da Casa e no material que será divulgado para todos os advogados inscritos na instituição.



“Quem é parceiro da OAB de Santo André conta em primeiro lugar com nosso endosso em todas as suas ações. Além disto, a OAB de Santo André é influente na advocacia de todo o Grande ABC, e estamos profissionalizando nossas redes sociais e campanhas de marketing justamente para dar maior respaldo e divulgação aos nossos parceiros e trazer ainda mais benefícios para a Advocacia da região”, acrescenta Helton Fesan.



O diretor de Comunicação da OAB de Santo André ressalta a importância do comparecimento à festa. “Os parceiros e patrocinadores de um evento como este são essenciais. Além de se mostrarem parceiros da Advocacia, tornando-se marcas confiáveis para a classe, acabam por validar os valores defendidos pela OAB, como justiça, democracia e igualdade. Demonstram que são empresas éticas e comprometidas com estes valores”, encerra Helton Fesan.



Os convites para o Jantar Dançante da Advocacia Andreense estão à disposição, ao valor de R$ 190,00. Open Bar e Rolha Livre estão inclusos. O pagamento pode ser via PIX ou em espécie. A atração musical ficará sob responsabilidade da Banda Faixa Nobre.





TRABALHO DA GESTÃO

A atual gestão da OAB Santo André tem trabalhado diariamente pelo aperfeiçoamento constante de serviços que viabilizem uma melhor adequação às demandas já existentes, busca por desenvolvimento de outros serviços para incrementar o leque de opções da Casa e agilizar atendimentos aos parceiros e também aos profissionais da área, além de zelar pela Advocacia e pelos cidadãos andreenses.



Recentemente, a 38ª Subseção da OABSP-Santo André assinou termo de cooperação com a prefeitura andreense para formação de servidores da administração pública, no qual advogados especialistas em direito público ministrarão cursos a funcionários do poder público para aperfeiçoamento do conhecimento em áreas do Direito, em atividades como contratos, licitações e processos administrativos.



“O foco da nossa gestão é fortalecer a nossa instituição, unir a advocacia e nos colocar como um grande braço direito da sociedade do município e da região”, comenta o presidente da OAB Santo André, Leonardo Dominiqueli Pereira.