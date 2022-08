Chris Rock será narrador no desenho animado de Todo Mundo Odeia o Chris

03/08/2022 | 13:10



Os fãs da série de comédia Todo Mundo Odeia o Chris já podem comemorar! Isso porque a Paramount+ e o canal Comedy Central encomendaram um spin-off da produção, agora em formato de desenho animado.

Ao que tudo indica, a animação levará o nome Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, e deve seguir a história original da série que foi sucesso no Brasil. Desta forma, os fãs poderão ver as histórias da juventude de Chris mais uma vez, agora no novo formato, apesar de ainda não ter uma data de lançamento anunciada.

Chris Rock, ator que vivia o personagem principal, também voltará como dublador e narrador do desenho, como já acontecia na versão original. Os outros dubladores ainda não foram confirmados.

Chris Rock é um dos comediantes mais talentosos de todos os tempos. Estamos animados em trabalhar com ele, 3 Arts e CBS Studios para trazer esse projeto à vida e dar boas-vindas a esse novo sucesso em nosso catálogo de animação adulta, revelou Chris McCarthy, presidente da Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios ao TV Line.