Thalita Meneghim reage a boato de que estaria vivendo romance com Cauã Reymond

03/08/2022 | 13:10



Thalita Meneghim usou as redes sociais para rebater um boato citando seu nome. De acordo com informações publicadas na última terça-feira, dia 2, pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o rumor afirmava que a atriz e Cauã Reymond estariam tendo um caso nas gravações de uma nova série de comédia produzida pela TV Globo, chamada Novelei.

Ao reagir ao falatório, Meneghim mostrou a seriedade de inventarem notícias como essa, afinal seu relacionamento poderia ser afetado. Continuando sua declaração, a ex-Depois das Onze contou que a confiança entre ela e seu namorado, Marcus, foi um diferencial nessa situação:

Do nada me botaram numa fofoca imaginária, que eu e Cauã Reymond tivemos um romance nos camarins, que todo mundo ficou estranhando. Gente, era só o meu faltava. Mas isso é muito sério, tá? Porque vai que o Marcos acreditasse? Ele achou engraçado, a gente estava rindo, mas porque nosso relacionamento é na base da confiança. Tem esse diferencial. Mas imagina se ele fosse daqueles que acreditasse, vocês iam estragar um relacionamento

O perfil que veiculou uma mensagem cifrada, que os internautas logo decifraram como sendo Cauã e Thalita, já apagou a postagem do Instagram. No texto, nomes diferentes foram utilizados, mas alguns fãs dos dois acreditam que citou até mesmo Grazi Massafera e Mariana Goldfarb.