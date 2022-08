Charge - 3 de agosto 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



03/08/2022 | 12:17



As rodovias do Grande ABC registraram no primeiro semestre deste ano uma média diária de 327 multas por excesso de velocidade. No total, foram 59.186 infrações apontadas pelo radar tipo pistola nas vias SP-031 (Índio Tibiriça), SP-150 (Anchieta) e SP-160 (Imigrantes).

Os dados estão 25% acima do registrado no primeiro semestre de 2019, ano anterior ao início da pandemia de Covid-19. Naquele ano, 47.278 multas foram registradas. As informações foram disponibilizados pelo 1° BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) depois de solicitação do Diário.